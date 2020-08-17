استمرار مظاهرات العمال في بيلاروسيا لليوم التاسع والرئيس يرفض التنحي

خرج الآلاف من عمال المصانع إلى شوارع عاصمة بيلاروسيا "مينسك"، اليوم، لليوم التاسع على التوالى، مطالبين باستقالة رئيس البلاد، ألكسندر لوكاشينكو، والاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن تمديد حكمه، الذي استمر 26 عاماً، لفترة سادسة.

وجرت الانتخابات في 9 أغسطس الجاري، وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية فوز "لوكاشينكو" بنسبة 80.1%، فيما احتلت مرشحة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا المركز الثانى بنسبة 10.12%، لكنها شككت بنتائج الانتخابات.

وطالب المحتجون بتنحي "لوكاشينكو" والتنازل عن منصبه إلى "تسيخانوسكايا"، وقال زعيم الاحتجاج فى المصنع سيرجى ديليفسكى، لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية: "لوكاشينكو رئيس سابق، ولا بد أن يرحل، وسفيتا (تسيخانوسكايا) رئيستنا الشرعية والمنتخبة من قبَل الشعب"، فيما أوضحت "تسيخانوسكايا" فى بيان بالفيديو أنها "مستعدة لتسهيل إعادة الانتخابات".

ورفض "لوكاشينكو"، أن تكون هناك إعادة للانتخابات، وقال إن إعادتها تعنى اختفاء المصانع والمؤسسات الإنتاجية العملاقة، مؤكدا أنه "ليس قديساً"، وأضاف: "أنتم تعرفون قسوتي، وتدركون أنه إذا لم تكن هناك قسوة لن تكون هناك دولة، وتعلمون جيداً أنني لن أعطى البلاد لأحد، وهذا هو المهم".

وقدمت حكومة بيلاروسيا استقالتها، وفقاً للمرسوم الرئاسي الصادر في 15 أغسطس الجاري، وجرى توجيه رئيس مجلس الوزراء ونوابه بممارسة أعمالهم حتى يشكل "لوكاشينكو"، مجلس الوزراء الجديد.

واحتشد نحو 300 شخص أمام سفارة بيلاروسيا فى موسكو، لليوم الثامن على التوالي، للاحتجاج على نتائج الانتخابات، وانتقدت وزارة الخارجية الروسية دعوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاتحاد الأوروبي مواصلة دعمه الفعال للمشاركين في المظاهرات في بيلاروسيا، فيما اعتبر نائب المستشارة الألمانية أولاف شولتس أن "لوكاشينكو" فقد دعم شعبه، كما أعلن وزير خارجية بريطانيا دومنيك راب رفض بلاده نتيجة الانتخابات البيلاروسية التى شابها التزوير.