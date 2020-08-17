إحالة تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للنواب إلى مجلس الدولة

أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب مشروع تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب إلى مجلس الدولة للمراجعة.

جاء ذلك عقب موافقة المجلس فى جلسته المنعقدة الآن على مجموع مواد مشروع القانون، والمقدم من ائتلاف "دعم مصر".

وبموجب القانون الجديد، تشكل الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية بواقع 143 دائرة انتخابية، و4 دوائر للقوائم المغلقة المطلقة.

وشمل تقسيم المقاعد الفردية على النحو التالى، محافظة القاهرة: 19 دائرة، محافظة الإسكندرية: 6 دوائر، ومحافظة بورسعيد دائرتين، ومحافظة الإسماعيلية: 3 دوائر، محافظة السويس: دائرة واحدة، ومحافظة القليوبية: 6 دوائر، ومحافظة الشرقية: 8 دوائر، محافظة الدقهلية: 10 دوائر، ومحافظة دمياط: دائرتين، ومحافظة كفر الشيخ: 4 دوائر، ومحافظة الغربية: 7 دوائر، ومحافظة المنوفية: 6 دوائر، ومحافظة البحيرة: 9 دوائر، محافظة الجيزة: 12 دائرة، محافظة بني سويف: 4 دوائر، محافظة المنيا: 6 دوائر، محافظة أسيوط: 4 دوائر، محافظة سوهاج: 8 دوائر، محافظة قنا: 4 دوائر، محافظة الاقصر: 3 دوائر، محافظة أسوان: 4 دوائر، محافظة مطروح: دائرتين، محافظة الوادى الجديد: دائرتين، محافظة البحر الآحمر: 3 دوائر، محافظة شمال سيناء: دائرتين، ومحافظة جنوب سيناء: دائرتين.

وقسمت الدوائر الانتخابية للقوائم المغلقة المطلقة على مستوى الجمهورية، لنحو 4 دوائر، وشملت: دائرة قطاع القاهرة وحنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة 100 مقعد وشملت القاهرة بنحو 31 مقعدا، والقليوبية بـ14 مقعدا، الدقهلية بـ17 مقعدا والمنوفية بـ13 مقعدا، والغربية بـ16 مقعدا وكفر الشيخ بـ9 مقاعد.

دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة وعددها 100 مقعد، وشملت "الجيزة 23 مقعدا، الفيوم بـ9 مقاعد، بني سويف 8 مقاعد، المنيا بـ14 مقعدا، أسيوط بـ11 مقعدًا والوادي الجديد ب2، وسوهاج بـ13 مقعًا، وقنا بـ9 مقاعد، الأقصر بـ4 مقاعد، وأسوان بـ4 مقاعد، البحر الأحمر بـ3 مقاعد.

دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مدير أمن الشرقية، وعددها 42 مقعداً، وشملت الشرقية بـ21 مقعدا، ودمياط بـ6 مقاعد، بورسعيد بمقعدين، والإسماعيلية بـ4 مقاعد، والسويس بمقعدين وشمال سيناء بـ5 مقاعد وجنوب سيناء بمقعدين.

دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية وعددها 42 مقعدا، وشملت "لإسكندرية بـ17 مقعداً، البحيرة بـ20 مقعداً، مطروح بـ4 مقاعد.

وينص القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية، بأن يشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.