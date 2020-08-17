عبدالعال يهنئ السيسي بالعام الهجري: حفظكم الله ودفع عنكم كل سوء

بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد 1442.

وقال "عبدالعال": "نتمنى أن يصبح الوطن المفدى في طليعة دول العالم ومحورا من محاور التنمية التي يسعي إليه الجميع بفضل إخلاصكم وتفانيكم في خدمة الشعب الذي اختاركم لتقودوا مسيرته، مسيرة البناء والأمن والرخاء".

وجاء نص البرقية كالتالي: "الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. يهل علينا عام هجري جديد يذكرنا بالهجرة النبوية الشريفة، تلك الهجرة المباركة التي نتذكر من خلالها أحداث عامرة في قلوبنا، سجلت في صفحات التاريخ معاني الوفاء و الصبر على تحمل البلاء، انتقل فيها المسلمون إلى القوة بعد ضعف، ومن الفرقة والشقاق الى وحدة الصف؛ لتصبح الدولة الإسلامية منارة للوسطية والتسامح وبناء الإنسان".

وتابع: "يشرفني أن أتقدم لفخامتكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن نواب الشعب، بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بهذه المناسبة الدينية الطيبة، التي نأخذ وننهل منها العبر، نتدبر سيرة نبينا العطرة وما أرساه من مبادئ وقيم".

وأكد: "متمنيين من الله عز وجل ان تكون هذه السنة الجديدة سنة للعمل الجاد الخلاق يعيش فيه شعب مصر العظيم بقيادتكم آمنا في سربة، وأن يصبح الوطن المفدى في طليعة دول العالم ومحورا من محاور التنمية التي يسعي إليه الجميع بفضل إخلاصكم وتفانيكم في خدمة الشعب الذي اختاركم لتقودوا مسيرته، مسيرة البناء والأمن والرخاء.. حفظكم الله ودفع عنكم كل سوء، وكلل مسيرتكم بالنجاح".