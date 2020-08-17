القاسمي يخاطب قادة التغيير في حفل جائزة الشارقة الدولية لدعم اللاجئين

يوجه الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رسالة إلى المجتمع الدولي وقادة التغيير والعمل الإنساني في العالم، وذلك في حفل الإعلان عن الفائز في الدورة الرابعة من جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين، الذي يقام (عن بعد) على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للمؤسسة في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت الإمارات، يوم الأربعاء 19 أغسطس الجاري، الذي يصادف اليوم العالمي للعمل الإنساني.

وتأتي الجائزة التي تشرف عليها وتنظمها مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالميّة المعنية بمساعدة ودعم اللاجئين والمحتاجين حول العالم، التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف تكريم أصحاب المبادرات الإنسانية المتميزة في مختلف دول آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتبلغ قيمتها 500 ألف درهم إماراتي.

وسيجري نقل فعاليات الجائزة التي استقطبت هذا العام 242 مشاركة من 52 دولةً، في بث مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة القلب الكبير، تماشياً مع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.