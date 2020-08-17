التموين: تخفيض وزن الرغيف جاء استجابة لشكوى المخابز من ارتفاع التكلفة

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن قرار تخفيض زنة رغيف الخبز البلدي المدعم إلى 90 جراما بداية من الغد، كان مقترحا للنقاش بين الوزارة وشعبة المخابز العامة خلال الفترة الماضية، بناءً على طلب المخابز التي طالبت بإعادة النظر في تكلفة إنتاج رغيف الخبز، نتيجة ارتفاع الأعباء والأسعار عليهم، فيما يتعلق بالتشغيل.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"الوطن" أن المخابز اعترضت في وقت سابق على البند الخاص بدفع تأمين 3 أيام قبل الحصول على الدقيق من المطاحن، وفقا لتعديلات المنظومة الجديدة للخبز التي أقرتها وزارة التموين في الصيف الماضي.

يذكر أن التكلفة الجديدة لإنتاج رغيف الخبز ستتضمن تخفيض وزن الرغيف من 110 جرامات ليصل إلى 90 جراما، أي بفارق 20 جراما للرغيف الواحد، كما سيتم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلوجرام ليصل لـ1450 رغيفا.