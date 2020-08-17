نتنياهو: سنرتب زيارات للمسلمين للصلاة في المسجد الأقصى

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه ليس مفاجئا أن تعترض إيران على الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي، مضيفا "سننظم ترتيبات للمسلمين للصلاة في المسجد الأقصى".

وأوضح نتنياهو، في مقابلة، مع شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن الإمارات وإسرائيل في ريادة الدول المتقدمة في المنطقة، مضيفا: تعاون إسرائيل والإمارات في الأبحاث الخاصة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" سيساعد في مواجهة هذا الوباء دوليا.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أن "تعاوننا مع الإمارات في مجالات مختلفة سيؤدي إلى نتائج مبهرة"، مضيفا: "نحن ندفع بالسلام إلى الأمام بهذه الاتفاقية"، على حد وصفه.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الإعلان الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي سيسهم في إرساء السلام، مضيفا: دولة الإمارات بطلة في ريادة الأعمال.