مواصفات رغيف الخبز المدعم بعد تخفيض وزنه

بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، تخفيض وزن الرغيف، من 110 جرامات، ليصل إلى 90 جراما، أي بفارق 20 جراما للرغيف الواحد، بدءًا من اليوم الثلاثاء، مع زيادة عدد الأرغفة لجوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ1450 رغيفا.

يحتفظ الرغيف البلدي الحكومي المدعم بمواصفات متنوعة، تستعرضها "الوطن" في النقاط التالية:

- تحتوى مكونات عجينة الخبز لكل 100 كجم على ما يلي: دقيق استخراج 80-90 %، خميرة الخباز (1.5 كجم) ، ملح (1.5 كجم)، ماء (68 - 75 لتر ماء).

- يبلغ وزن الرغيف الطازج من 90 جرام فيما يبلغ الحد الأدنى لسمك الرغيف بـ 18 سم لقطره، ولا تزيد نسبة الرطوبة عن 36%.

- كامل الاستدارة والنضج.

- مكتمل الاختمار دون نقص أو زيادة.

- غير ملتصق الشطرين أو احتراقهما.

- محتفظ عند نضجه بمظهره الطبيعي.