مصدر أمني: لم نتلق بلاغات بخصوص الراقصة الطائرة ونفحص الفيديو

قال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية لم تتلق بلاغا بخصوص، الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، لحفل شعبي تقوم فيه فتاة بالرقص وهي مُعلقة من شعرها، ومدلاة من السقف، وتتحرك كأنها طائرة فوق رؤوس الموجودين.

وأكد المصدر أنه يجري فحص المقطع، وتحديد مكان الحفل وزمانه.

وظهرت الفتاة في الفيديو المتداول، وهي تقدم لون الرقص الشعبي، على الأغنيات الشعبية، متخلية عن الفساتين أو بدل الرقص، معتمدة على إطلالة كاجوال تشبه ملابس الشباب.

وقال صبري عثمان المنسق العام لخط نجدة الطفل 16000 التابع للطفولة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن وحدة الرصد الاجتماعي بالمجلس تتبع فيديو الراقصة الطائرة للتحقق من الواقعة وسن الراقصة، وإذا ثبت أنها خاضعة لولاية المجلس وأقل من 18 عاما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حالتها.

وأضاف أن الواقعة تعتبر انتهاكا لحقوق الطفل وإساءة وتشهيرا بطفلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرض الطفلة للخطر، لافتا إلى أن عقوبة هذه الحالة تصل طبقا لقانون الطفل للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر للمتسبب في تعريض هذه الطفلة للخطر، سواء كان والدها أو والدتها أو ولي أمرها، ويتم أخذ تعهد بالحفاظ على الطفلة من طرف آخر داخل أسرتها، كما تخضع الطفلة للعلاج النفسي والبدني.