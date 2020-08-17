"الزارعة" تنفي دخول أسراب من الجراد الصحراوي لمصر

كشف المهندس خالد عبد ربه، مدير إدارة مكافحة الجراد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حقيقة غزو ودخول أسراب من الجراد إلى مصر من دول الجوار، فذكر أن الحالة العامة للجراد الصحراوي بالنسبة لمصر هادئة، وهناك متابعة لجميع التطورات في شرق إفريقيا، والجزيرة العربية في السعودية واليمن وسلطنة عمان وبعض الأماكن بالمنطقة الغربية.

وأضاف "عبد ربه"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "الحدث اليوم"، أنه لم يحدث أي غزو ودخول أسراب مهما كان حجمها للجراد من دول مجاورة لمصر، فالوضع هادئ في السودان، والحمد لله مصر بخير، على حد قوله، موضحًا أن الأمطار مسئولة عن تكوين بيئة محببة لجذب الجراد الصحراوي.

وأشار مدير إدارة مكافحة الجراد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن هناك أمطار تتساقط بكثافة في غرب دولة السودان، ولكن مصر لم يحدث بها أمطار، "إحنا مبنسمحش لأي حشرة جراد صحراوي دخول مصر، وبمجرد دخولها يتم التعامل معها".