أحمد السقا ينشر صورة من كواليس فيلم إبراهيم الأبيض

نشر الفنان أحمد السقا عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" صورة من كواليس فيلم "إبراهيم الأبيض" والذي عرض للمرة الأولى منذ 11 عاماً.

وظهر في الصورة بصحبة السقا كل من "هند صبري، محمود عبد العزيز وعمرو واكد"، وفيلم إبراهيم الأبيض من تأليف عباس أبوالحسن وإخراج مروان حامد.

وفي شهر يوليو الماضي، أثنى الفنان أحمد السقا على إحدى الحلقات من برنامج "مصر تستطيع"، والتي استضاف فيها مقدم البرنامج أحمد فايق، عددا من ضباط وأبطال سلاح الصاعقة، عبر فضائية "dmc".

ونشر "السقا"، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" فيديو الحلقة وعلق قائلًا: "الله يرحم كل شهدائنا.. أبطال بتحكي قصص توضح كمية الشجاعة والبطولة في حب بلدهم.. حلقة كلها فخر وحب واعتزاز بأبطالنا.. برافو المذيع أحمد فايق".