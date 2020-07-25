أحمد السقا يشكر أحمد فايق على حلقة أبطال الصاعقة في "مصر تستطيع": كلها حب وفخر

أثنى الفنان أحمد السقا على حلقة الجمعة من برنامج "مصر تستطيع"، والتي استضاف فيها مقدم البرنامج أحمد فايق، عددا من ضباط وأبطال سلاح الصاعقة، عبر فضائية "dmc".

ونشر "السقا"، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" فيديو الحلقة وعلق: "الله يرحم كل شهدائنا... أبطال بتحكي قصص توضح كمية الشجاعة والبطولة في حب بلدهم.. حلقة كلها فخر وحب واعتزاز ب أبطالنا.. برافو المذيع أحمد فايق".

واستضاف فايق كلًا من النقيب أحمد عبداللطيف والنقيب أحمد عيد والملازم أول عمرو عابد وتحدثوا عن بطولات رجال القوات المسلحة في شمال سيناء.

ويذاع الموسم الحالي من البرنامج يومي الخميس والجمعة الساعة السابعة مساء حصريًا عبر قناة "dmc".