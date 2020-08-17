طالب يؤدي اختبارات كلية الشرطة بدلا من صديقه

لجأ طالبان لحيلة في محاولة أحدهم للقبول بكلية الشرطة، حيث استعان بآخر لتأدية الاختبارات بالكلية بدلا عنه، مقابل مبلغ مالي، وتم ضبطهما وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة، التي تولت التحقيق.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بقيادة اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن، إخطارا من الخدمات الأمنية بكلية الشرطة، مفادها ضبط طالب أثناء أدائه اختبارات كلية الشرطة، وبالفحص تبين أن المتهم ليس هو الطالب المدونة بياناته في الأوراق.

وبمواجهته، اعترف أنه يؤدي الاختبارات بديلا عن صديقه حتى يصبح لائق طبيا، وتوجهت مأمورية أمنية وألقت القبض على الثاني.