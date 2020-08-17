ليوناردو دي كابريو عن روبرت دي نيرو: ممثل استثنائي

"روبرت دي نيرو ممثل استثنائي، قدم عددًا من الأعمال المهمة و"الأيقونية"، بينها taxi driver ، the deer hunter ،heat ،casino ،godfather 2، وraging ball"، جملة قالها الممثل ليوناردو دي كابريو، خلال تقديمه جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان روبرت دي نيرو، خلال حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة في دورتها الـ26 والتي أقيمت يناير الماضي.

ويعتبر ليوناردو دي كابريو أن دي نيرو الذي يكمل اليوم عامه الـ 77، مثلا أعلى له في مجال التمثيل.

وقال ليوناردو عن دي نيرو أيضا: "عندما كنت طفلًا في عمر الـ13 عامًا، والدي قال لي إذا كنت تريد أن تكون ممثلًا عظيمًا، يجب أن تشاهد هذا الرجل على الشاشة".

وشارك ليوناردو دي كابريو مع دي نيرو في فيلم This boys life، من إخراج مايكل كيتون، وشاركت الممثلة إلين باركين في البطولة عام 1993.

والفيلم يحكي عن العلاقة بين مراهق متمرد من خمسينات القرن الماضي وزوج والدته المسيء.

وبعد مرور 27 عاما، يحضر دي كابريو مع دي نيرو فيلم killers of the moon، من إخراج مارتن سكورسيزي، والمأخوذ عن كتاب لديفيد جران، وسيناريو لإريك روث.

وقال ليوناردو دي كابريو من قبل إنَّ الشراكة بين دي نيرو والمخرج سكورسيزي من الأعظم في تاريخ السينما" وأضاف: "شرف حقيقي أن أعمل جنبًا إلى جنب مع دي نيرو، في الفيلم المقبل killers of the moon".