9 أفلام من إخراج مارتن سكورسيزي وبطولة روبرت دي نيرو.. تعرف عليها

تعاون روبرت دي نيرو، خلال مسيرته الفنية مع مجموعة من أهم مخرجي السينما، ولكن تجربته مع المخرج مارتن سكورسيزي، تظل شديدة التميز، نتج عنها مجموعة من أفضل الأفلام عبر التاريخ نرصدها في هذا التقرير.

سكورسيزي ودي نيرو في السبعينات

Mean Streets عام 1973

يعتبر هو أول تعاون بين دي نيرو وسكورسيزي، وكان الفيلم الراوئي الطويل الثالث لسكورسيزي، وتقييمه على موقع السينما IMDB، يساوي 7.3 من 10.

Taxi Driver عام 1876

يعتبر هذا الفيلم واحدا من الأفلام الأيقونية، قدم خلاله روبرت دي نيرو، دورا شديد التميز، وترشح الفيلم لـ 4 جوائز أوسكار، في فئات أفضل فيلم، أفضل ممثل دور رئيسي، أفضل ممثلة دور مساعد، أفضل موسيقى، لكنه لم يحصد أي جائزة.

الفيلم ألفه Paul Schrader، وتقييمه 8.3 من 10 على موقع IMDB.

New York, New York عام 1979

ثالث تعاون بين دي نيرو وسكورسيزي، وترشح الفيلم لـ 4 جوائز جولدن جلوب، وتصنيفه دراما - موسيقى.

سكورسيزي ودي نيرو في الثمانينات

Raging Bull عام 1980

حصد عنه روبرت دي نيرو جائزة أوسكار، وترشح عنه سكورسيزي لجائزة أفضل مخرج، وترشح الفيلم لـ 7 جوائز جولدن جلوب وحصد واحدة.

The King of Comedy

عام 1982 أخرج مارتن سكورسيزي فيلم The King of Comedy، لدينيرو، والفيلم سيناريو لـ Paul D. Zimmerman والذي حصد عنه جائزة بافتا.. وشارك في بطولته جيري لويس.

سكورسيزي ودي نيرو في التسعينات

Goodfellas 1990

عام 1990، أخرج سكورسيزي تحفته Goodfellas من بطولة روبرت دي نيرو وجوي بيشي، وترشح الفيلم لـ 6 جوائز أوسكار، حصد واحد وهي أفضل ممثل دور مساعد لجوي بيشي.

Cape Fear عام 1991

ترشح الفيلم لجائزتي أوسكار، وتخطت أرباحه 182 مليون دولار.

Casino عام 1995

تحفة فنية أخرجها سكورسيزي، من بطولة روبرت دي نيرو وجوي بيشي، والممثلة شارون ستون والتي ترشحت عن دورها لجائزة أوسكار، وتخطت أرباح الفيلم الـ 116 مليون دولار.

دي نيرو وسكورسيزي 2019

الرجل الأيرلندي

ضم الفيلم مجموعة من أكبر نجوم هوليود بجانب دي نيرو بينهم آل باتشينو وجوي بيشي، وعرض على منصة نتفلكس وحقق نجاحا كبيرا وترشح لـ 10 جوائز أوسكار.

"الرجل الأيرلندي" كتبه ستيفين زيليان، وهو مأخوذ عن كتاب "سمعت إنك تطلي المنازل"، لكاتبه تشارلز براندت

Killers of the Flower Moon

الفيلم المنتظر لدينيرو مع سكورسيزي، بمشاركة ليوناردو دي كابريو، والمأخوذ عن كتاب لديفيد جران، وسيناريو لإريك روث.