وزير قطاع الأعمال: نضع استراتيجية لاستغلال كنوز شركة "مصر الجديدة"

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركات التشييد والبناء التابعة للوزارة تنقسم إلى قسمين، الأولى شركات التطوير العقاري ولا سيما شركة مصر الجديدة، وهي الأكبر، وشركة النصر للإسكان "المقطم، وشركة المعادي"، والقسم الثاني شركات المقاولات والتي تضم 11 شركة في مجالات متعددة.

وأضاف "توفيق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "علشانك يا بلادي"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، أن الإصلاح الذي يحدث يمتد لشركات الإسكان، حيث جرى تغيير مجلس إدارة شركة مصر الجديدة، موضحا أن تلك الشركة لديها ثاني أكبر مخزون أراضي في مصر بعد شركة طلعت مصطفى، وكان هناك بطء في عملية التطوير والتنمية.

وأوضح الوزير أنه سيتم وضع استراتيجية بعد تغيير مجلس إدارة الشركة لزيادة رأس مالها لاستغلال الكنوز الموجودة لديها، والتي يضاف بجانب محفظة الأراضي، لثروة العقار القديم في منطقة الكوربة، بإجمالي 800 وحدة، لابد من حُسن استغلالها مثل "ميريلاند" و"جرناطة".