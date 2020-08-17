الرئاسة: استراتيجية لإقامة مشروعات تحلية للمياه بـ435 مليار جنيه

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية خاصة المدن الجديدة، وتطوير المناطق العشوائية، والإسكان الاجتماعي، وتطوير أحياء ومناطق القاهرة، وجهود توفير المياه من خلال شبكة محطات معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية.

واطلع الرئيس على مقترح مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بالمنطقة المقدسة في سيناء بمحيط جبلي موسى وسانت كاترين، حيث وجه بدراسة كافة جوانب البنية الأساسية للمشروع بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، ليكون المشروع بمثابة قيمة روحانية مضافة للإنسانية بأسرها.

وأوضح السفير بسام راضي، أن الدكتور عاصم الجزار عرض الإجراءات التي تقوم بها وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري لتخفيف حدة العجز المائي وتحسين جودة المياه، ووجه الرئيس بالتوسع في هذا المجال في إطار استراتيجية الدولة التي تتضمن إقامة مشروعات محطات معالجة وتحلية المياه بقيمة إجمالية تبلغ 435 مليار جنيه، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى لترشيد وتقليل فاقد المياه.

ووجه الرئيس السيسي بالسعي نحو امتلاك القدرة الفنية لتوطين تكنولوجيا محطات معالجة وتحلية المياه، لما لها من مردود هام وداعم لجهود الدولة في هذا المجال الحيوي.

ووجه الرئيس بتوسيع نطاق جهود تطوير مناطق وأحياء القاهرة على نحو متكامل، بحيث يجري بلورة تصور دقيق في هذا الخصوص لكافة التفاصيل الإنشائية والهندسية والاجتماعية والمالية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الإسكان استعرض خلال الاجتماع جهود الدولة في دعم وإنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصةً من خلال مشروع "سكن كل المصريين" بالمدن الجديدة على مستوى الجمهورية، والذي يأتي تفعيلاً لمبادرة الرئيس بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن.