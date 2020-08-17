"تاليس": فخورون بمشاركتنا في إنجاز المترو وافتتاح السيسي للمشروع

أعلنت شركة تاليس الفرنسية الرائدة في مجال حلول النقل في العالم عن فخرها بمشاركتها في إنجاز مشروع المرحلة الرابعة (ب) من الخط الثالث لمترو القاهرة وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاحه.

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه إن تدشين المرحلة الرابعة (ب) من الخط الثالث لمترو القاهرة التى يصل طولها إلى سبعة كيلومترات على الجانب الشرقي من القاهرة، ومن المتوقع ربطه بمحطات القطار الكهربائي وصولاً للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت تاليس أنها على مدار أكثر من 30 عامًا، ساهمت في تطوير مترو أنفاق القاهرة من خلال تزويد الهيئة القومية للأنفاق بحلول دعم النقل السلس لأكثر من 4 ملايين راكب في العاصمة المصرية يومياً.

وأشارت إلى أن المرحلة الجديدة من خط المترو ستساعد في تحسين التنقل الحضري بشكل كبير من خلال تسهيل حركة المرور في شرق القاهرة وتحسين تجربة الركاب، مع قيام "تاليس" بتركيب أنظمة متقدمة لتوسيع البنية التحتية الحالية ودمجها مع مجموعة من الحلول الحديثة التي تدعم الاتصالات، والتذاكر الآلية، والأمن، وغيرها .

ولفتت الشركة الفرنسية إلى أن الخصائص الرئيسية للمرحلة الرابعة (ب) تشمل ست محطات، و11 نظام اتصالات، ومستودعًا واحدًا هو الأكبر للقطارات في الشرق الأوسط وإفريقيا مع 31 مبنى، إلى جانب حلول التذاكر الأكثر تقدمًا، بما في ذلك 80 بوابة جديدة و21 آلة لبيع التذاكر.

وأوضحت أن أنظمة الاتصالات والإشراف المتكاملة من "تاليس" تشمل كلاً من كاميرات الدائرة المغلقة، والهواتف، والراديو، والشبكة متعددة الخدمات، ومركز التحكم بالتشغيل.

كما قدمت حلول التذاكر المصممة لتلبية احتياجات المستخدمين لضمان التدفق السلس للركاب ورفع تجربة المستخدم.

من جانبه، قال شريف بركات مدير تاليس في مصر، إن "تاليس" تعد شريكاً طويل الأمد لمترو القاهرة، وفي سعي مصر لدفع عجلة التنمية المستدامة طوال الثلاثين سنة الماضية، وسنستمر في دعم تحسين جودة الحياة من خلال مجموعة واسعة من الحلول المتقدمة.

وأضاف أن الحلول التي تقدمها تاليس الفرنسية للمرحلة الرابعة (ب) تعمل على رفع الكفاءة العامة لشبكة النقل السريع في القاهرة، والتي تلبي احتياجات أكثر من أربعة ملايين مسافر يوميا.

وأوضح أن تاليس الفرنسية قامت بتسليم وتحديث نظام تحصيل الإيرادات بالكامل للخطوط 1 و 2 و 3 للمترو، كما قدمت المجموعة حلول الاتصال والإشراف المتكاملة للخط 2 والخط 3 (وللمراحل 1 و 2 و 3 و 4 أ)، مما ساهم بشكل كبير في رفع الكفاءة العامة لشبكة النقل السريع في القاهرة، في إحدى أكثر المدن كثافة في العالم.

وقامت تاليس بتحديث نظام الإشارات لخط السكك الحديدية بين القاهرة والإسكندرية، وهو الأكثر ازدحاما في مصر، ويخدم أكثر من 25 مليون مسافر كل عام، ونتيجة للتحديث، تم رفع السعة والسلامة مع زيادة سرعة القطارات من 140 إلى 160 كم/ساعة، وتقليص التواتر بين القطارات من 10 إلى 5 دقائق.

وذكرت الشركة في بيانها أن قصة نجاح السكك الحديدية الرئيسية في مصر تستمر مع إبرام عقود جديدة لتحديث أنظمة الإشارات لخط أسيوط نجع حمادي، ولامتداد خط القاهرة بنها في 2017 و 2018 على التوالي. كما تسهم المشاريع الرئيسية الثلاثة التي يتم تنفيذها حاليًا مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر (س ح م) في تحقيق استراتيجيتها برفع مستوى السلامة على طول خط الإسكندرية - السد العالي.