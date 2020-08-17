وزير الداخلية يهنئ السيسي وقيادات الدولة بالعام الهجري الجديد

بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد، جاء بها: "بمشاعر الإعزاز والتقدير يطيب لي وهيئة الشرطة أن نبعث لكم بأسمى آيات التهاني والأمنيات بمناسبة العام الهجري الجديد، وبأصدق عبارات التقدير والإحتفاء بمسيرة سيادتكم الوطنية المخلصة".

وتابع وزير الداخلية في برقية التهنئة: "سيادة الرئيس يَطل علينا هذا العام الهجرى الجديد وقد بلغت مسيرة العمل الوطنى نحو التنمية والإزدهار مستهدفاتها، وترسخت دعائم الاستقرار لشعب عظيم إصطف خلف قيادتكم الحكيمة، وواجه بإيمان راسخ التحديات، مُستبشراً بما تحْقق من مشروعات ومُتطلعاً للمزيد من الإنجازات، لتحيا مصر دائماً واحةً للأمن والأمان، فكل عام وسيادتكم بخير وصحة وسعادة، ومصرنا الغالية في تقدم وعزة وريادة".

كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بمناسبة العام الهجري الجديد، وإلى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وللفريق الفريق أول محمــد زكي القـائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وللفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور شوقي علام مفتى جمهورية مصر العربية.

كما بعث "توفيق" برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية وزملائهم في مأموريات حفظ السلام.