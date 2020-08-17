وزير قطاع الأعمال: مصر ستنتج سيارات النصر الكهربائية في أواخر 2021

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن السيارة الكهربائية بسيطة للغاية، وعدد مكوناتها تمثل 10% من مكونات سيارات الاحتراق الداخلي، كما أن ضمان السيارة الكهربائية 6 سنوات لعمر البطارية، ولا تنتج انبعاثات، وتعتمد على الكمبيوتر بشكل كامل.

وأضاف "توفيق "، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، "أنا جبت سيارة كهربائية وقررت الاستغناء عن عربات البنزين، والسرعة أكبر في السيارات الكهرباء، ولا يوجد صوت أو صيانة، ومتوسط سعر السيارات الكهرباء 25 إلى 30% أعلى من السيارات العادية، ولكن السيارة الكهربائية توفر 800 جنيه في كل 10 آلاف كيلومتر".

وأكمل هشام توفيق حديثه "الحكومة تقدم دعمًا لمشتري السيارات الكهربائية، وفي أواخر 2021 سيتم إنتاج سيارات النصر الكهربائية".