شكاوى طلاب كامبرديج في مصر: التقييمات غير عادلة

معايير تقويم جديدة وصفها الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة بأنها"غير عادلة"، اتبعتها كمبريدج مع طلاب الثانوية البريطانية "iG"، أعطت فرصة لأباطرة الدروس الخصوصية، لتصفية حساباتهم على حساب الطلاب، وتتعارض مع التقاليد البريطانية، التي تمتاز بالعدالة والإنصاف، بحسب ما نشره على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأوضح "الخشت"، أن "كمبريدج" خالفت المعايير التي أعلنتها سابقًا في التقويم، والتي تعتمد على تقديم الأدلة "Evidences" على مستوى الطالب، والمتمثلة في التكليفات "Assignments"، والامتحانات القصيرة "quizzes"، وامتحانات المحاكاة "mocks"، لكنها لم تأخذ الأدلة من معظم المدارس، رغم أنها المعيار العادل، واعتمدت على معايير غير عادلة وتخالف كل ما أعلنته المدارس وما أخبر به المدرسون الطلاب.

شكاوى مختلفة عبر عنها أولياء أمور طلاب الثانوية البريطانية عن المشكلة التي يواجهها أبناءهم العام الدراسي الحالي على خلفية أزمة فيروس كورونا،"فوجئنا بمعايير جديدة ودرجات مختلفة لأولادنا من جانب الإدارة في الخارج عن الدرجات اللي تم تقييمهم بيها من مدرسينهم في مصر"، تقول حنان هزاع، ولي أمر الطالب عمرو خالد عبد العزيز، بالفرقة الثانية بالمدرسة في بداية حديثها لـ"الوطن".

ولي الأمر الطالب عمرو، أكدت التزام ابنها بالواجبات والامتحانات والتكليفات كلها وحصوله على تقييمات عالية من معلميه بحسب تأكيدهم، إلا أنها وابنها وجدوا الدرجات أقل من تقييمات المعلمين، دون علمهم بالسبب وأصدرت الإدارة تلك التقييمات دون الاعتبار أو النظر إلى تقييمات المعلمين، "مش عارفين عملوا التقييم على أي أساس"، بحسب تعبيرها.

مهران: نطالب بإعادة التقييم أو الأخذ بتقييمات المعلمين

المهندس أحمد مهران والد الطالبة فرح أحمد مهران، طالبة بالصف الأول الثانوي بالنظام البريطاني، أكد أن الطلاب استكملوا الدراسة أونلاين خلال ازمة فيروس كورونا، وأكد المعلمون أن التقييم سيتم من خلال تقديم نتائج الاختبارات وإتمام كافة الواجبات المدرسية وتقييم المعلم نفسه، وبالفعال المدارس أرسلت التقييمات إلى الإدارة في الخارج ولكن تم اعتماد تقييمات مغايرة لتقييمات المعلمين في مصر بنقص يعادل نحو 40 في المائة من الدرجات، ما تسبب في نقصان التقييم العام لكل طالب وحتى يستوفي الطالب شروط الالتحاق بالجامعات المصرية قد يتطلب تعويضها في عام أوعامين اضافيين، بحسب تعبيره.

لطلاب الثانوية البريطانية مطالب عدة بعد التقييمات غير العادلة التتي تعرضوا لها من جانب إدارة المدرسة، وبحسب تصريحات المهندس أحمد مهران ولي أمر الطالبة فرح لـ"الوطن" نطالب إما بإعادة التقييم والاعتبار بتقييمات المعلمين أو تخفيض عدد مواد القبول بالجامعات المصرية بالنسبة للمستوى العادي من 8 مواد إلى 5 مواد ناجح بها الطالب، مراعاة لظروف كورونا وعدم تخفيض المناهج.

وبالنسبة لطلبة المستوى المتقدم يطالب أولياء الأمور، بحسب قول مهران، أن يكون قبول الطلاب للكليات العملية لا يشترط حصولهم على 100 في المائة من الدرجات مراعاة للتقييمات غير العادلة التي تعرضوا لها.

ووجه "الخشت" رسالة إلى طلاب الثانوية البريطانية "iGCSE" حيث قال لهم: "نحبكم ونحب كفاحكم واستقامتكم وجهودكم الرائعة ليل نهار في تحصيل العلم من أجل مستقبل مشرق لكم ولبلدكم، وسوف تظلون من أفضل أنواع الطلاب"، وأضاف أيضًا: "مهما حدث لا تيأسوا ولا تحبطوا من الظلم والتعسف؛ فأنتم متميزون، والحياة مليئة بالعقبات، وكل عقبة تستطيع تخطيها سوف تقويك وتجعلك أفضل".