"الخشت": سياسة كمبريدج مع طلاب IG غير عادلة وتخالف التقاليد البريطانية

استنكر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، معايير التقويم التي اتبعتها كمبريدج مع طلاب الثانوية البريطانية "iG"، مؤكدًا أن معايير التقويم غير عادلة.

وقال رئيس الجامعة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "طريقة كمبريدج أعطت فرصة لأباطرة الدروس الخصوصة لتصفية حساباتهم على حساب الطلاب، وسياستها فى تقييم الطلاب غير عادلة، وتتعارض مع التقاليد البريطانية التي تمتاز بالعدالة والإنصاف.. ولكن هذه المؤسسة تحبط جهود الطلبة المضنية، وعلى كمبريدج أن تراجع نفسها أكثر من مرة، وعلى الحكومة البريطانية أن تراجع سياسات كمبريدج".

وأوضح "الخشت" أن "كمبريدج" خالفت المعايير التي أعلنتها سابقًا في التقويم، والتي تعتمد على تقديم الأدلة "Evidences" على مستوى الطالب، والمتمثلة في التكليفات "Assignments"، والامتحانات القصيرة "quizzes"، وامتحانات المحاكاة "mocks"، لكنها لم تأخذ الأدلة من معظم المدارس، رغم أنها المعيار العادل، واعتمدت على معايير غير عادلة وتخالف كل ما أعلنته المدارس وما أخبر به المدرسون الطلاب.

ووجه "الخشت" رسالة إلى طلاب الثانوية البريطانية "iGCSE" حيث قال لهم: "نحبكم ونحب كفاحكم واستقامتكم وجهودكم الرائعة ليل نهار في تحصيل العلم من أجل مستقبل مشرق لكم ولبلدكم، وسوف تظلون من أفضل أنواع الطلاب"، وأضاف أيضًا: "مهما حدث لا تيأسوا ولا تحبطوا من الظلم والتعسف؛ فأنتم متميزون، والحياة مليئة بالعقبات، وكل عقبة تستطيع تخطيها سوف تقويك وتجعلك أفضل".

وكانت سياسات كمبريدج تسببت في شعور عدد كبير من الطلاب على مستوى العالم بعدم العدالة، ما أثار سخطًا وإحباطًا على مستوى العديد من البلدان على مستوى العالم.