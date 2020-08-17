ضبط سيارة محملة بـ15 جوال يشتبه في احتوائها خام الذهب بمرسى علم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة (ربع نقل، بدون لوحات معدنية) بطريق مرسى علم/ إدفو بنطاق محافظة البحر الأحمر – فر قائدها هارباً فور مشاهدته للقوات، مُحمل عليها (15) جوال بداخلها كمية من الأحجار يشتبه في احتوائها على خام الذهب، وجهاز كشف المعادن.

وبمواجهته أقر بأنه عامل بأحد المناجم بالمنطقة وقيامه باستيقاف السيارة حال توجهه لمحل إقامته، وأن المضبوطات ملك قائد السيارة "الهارب"، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.