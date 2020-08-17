رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط سيارة محملة بـ15 جوال يشتبه في احتوائها خام الذهب بمرسى علم

كتب:

محمد بركات
11:23 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
خام الذهب

خام الذهب

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة (ربع نقل، بدون لوحات معدنية) بطريق مرسى علم/ إدفو بنطاق محافظة البحر الأحمر – فر قائدها هارباً فور مشاهدته للقوات، مُحمل عليها (15) جوال بداخلها كمية من الأحجار يشتبه في احتوائها على خام الذهب، وجهاز كشف المعادن.

وبمواجهته أقر بأنه عامل بأحد المناجم بالمنطقة وقيامه باستيقاف السيارة حال توجهه لمحل إقامته، وأن المضبوطات ملك قائد السيارة "الهارب"، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

ارتفاع أسعار الذهب بنهاية اليوم وعيار 21 يسجل 872 جنيها

أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-8-2020 في مصر

الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار مع عودة الأنظار إلى مجلس الاحتياطي

عاجل.. الذهب يرتفع 5 جنيهات

تجار وملاك ورش الذهب يطالبون بـ"دمغة إلكترونية" مخفّضة: "عشان الركود"