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محمود مسلم

أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-8-2020 في مصر

كتب:

امنية سعيد
10:09 ص | الإثنين 17 أغسطس 2020
أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

سجّلت أسعار الذهب تراجعًا بمقدار نحو 5 جنيهات بمحلات الصاغة، وذلك بعد استقرار دام لمدة يومين، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، الاثنين 17 أغسطس الحالي على النحو التالي:

الذهب عيار 24

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 975 و977 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 بين 853 و855 جنيها.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 731 و733 جنيهًا.

الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، لنحو 6 آلاف و840 جنيها.     

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