ارتفاع أسعار الذهب بنهاية اليوم وعيار 21 يسجل 872 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم الاثنين، في البورصات العالمية، حيث سجل عيار 24 مبلغ 997 جنيهًا، مقابل 977 جنيهًا في المعاملات الصباحية في البورصات العالمية، بفارق 20 جنيهًا.

وأرجع إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية والمجوهرات الثمينة، ارتفاع أسعار الذهب في بداية معاملات البورصة، إلى تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية، بسبب مراجعة اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب، خلال نهاية التعاملات اليومية.

أسعار الذهب

وسجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، بسبب إغلاق البورصات العالمية، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 994 و997 جنيهًا، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 870 و872 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 746 و747 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و976 جنيهًا.