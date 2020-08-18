نادر عبدالله يلغي أغنية تحمل اسم "بالبنط العريض" احتراما للمهنة

أعلن الشاعر الغنائي نادر عبدالله إلغاءه أغنية تحمل اسم "بالنبط العريض" لحسين الجسمي، وذلك احتراما لصديقه أيمن بهجت قمر.

وكتب نادر عبر توتير، "‏⁧‫بالبنط العريض"‬⁩ العبقري أيمن بهجت قمر كان عنده أغنية عن "الشتا" لغاها بسبب "أواخر الشتا" احتراما لشغله واسمه، وأنا لغيت أغنية لنفس السبب كانت كلام أيمن اسمها "ضميري بيأنبني" وهلغي أغنية عندي اسمها بالبنط العريض مع محمد رحيم.. أخلاق المهنة دايما أهم من المهنة.

وطرح الفنان الإماراتي الكبير حسين الجسمي، أغنيته الجديدة "بالبنط العريض" التي يهديها لجمهوره المصري، عبر موقع "يوتيوب" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان توما.