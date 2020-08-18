خال الطفل المعتدى عليه بأسوان: "أُلقي في عجانة تعجن 300 كجم دقيق"

قال محمد عبد الرازق، خال الطفل المعتدى عليه بمحافظة أسوان، إن ابن شقيقته "محمد مصطفى" البالغ من العمر 15 عاما، تعرض لحادث اعتداء بشع، بعدما أقدم شخص يبلغ من العمر 35 عاماً، على إلقاءه داخل "عجانة مخبز"، وقام بطحنه في هذه الآلة التي تقوم بعجن 300 كيلو جرام من الدقيق، ما أدى لإصابة الطفل بشلل تام.

وأضاف "عبد الرازق" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجاني تعمد قتل ابن شقيقته، متابعا: "قاصد يعجنه، و لو دماغه هي اللي كانت تحت كان زمانه مات وسره معاه".

وأشار خال الطفل، إلى أن وضعه الآن ماسأوي، خاصة بعدما تعرض إلى شلل تام إلى جانب الكسور المتفرقة في أنحاء متفرفه من جسده.