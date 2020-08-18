السيطرة على حريق بشقة سكنية بمدينة القصير دون إصابات

تمكنت الحماية المدنية بالبحر الأحمر، من السيطرة على حريق مساء أمس، شب بأحد المناطق السكنية بمدينة القصير، دون وقوع إصابات.

كانت أجهزة البحر الأحمر تلقت بلاغا باندلاع حريق بشقة سكنية بمنطقة شنيشن بمدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، وتم الدفع برجال الحماية المدنية، وسيارتين إطفاء، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات وتم عمل محضر بالواقعة، وجار التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق وتحديد حجم الخسائر.

وتابع اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، حتى تم السيطرة على الحريق، مقدمًا الشكر لرجال الحماية المدنية علي الاستجابة السريعة، مشيدا لجهودهم فى الحفاظ علي أرواح الأهالي.

وكلف رئيس مدينة القصير لجنة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية، التنبيه على شركة النظافة برفع المخلفات الناتجة عن الحريق.

وأكد رئيس المدينة، عدم وجود إصابات، ولا خسائر فى الأرواح، موجها بضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية من أجل سلامة المواطنين.