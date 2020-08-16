وزارة الصحة تدعم مستشفى حميات الغردقة بخزان أكسجين

أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن تركيب خزان أكسجين جديد بسعة 6000 لتر بتكلفة إجمالية حوالى مليون ونص مليون جنيه دعما من وزاره الصحة والسكان وذلك في إطار الارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفى والنهوض بها.

أشار تامر مرعي في تصريح صحفي اليوم الانتهاء من تركيبه لتغزية شبكة الغازات بالمستشفى وجاء ذلك فى خطة تطوير المستشفى وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات ، وتدريب وتطوير الطاقم الطبية مؤكدا على أهمية تواجد الخزان لخدمة مرضى المستشفى العام وخاصة مرضي الرعاية المركزة.

وكشف مرعي انه تم استحداث قسم عناية مركزة بالمستشفى بسعة 6 أسرة وعدد 2جهاز تنفس صناعى لخدمة مواطنى محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.