المنطقة اللوجستية: أولوية الوظائف للشباب العائدين من الخارج

أكد المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة المنطقة اللوجستية بالغربية، أن المنطقة اللوجستية على مساحة 84 فدان، مشيرًا إلى أنها تحتوي على أنشطة متعددة.

وأضاف "دوس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن هناك منطقة لوجستية للأدوية، على مساحة 35 فدان تحتوي على مخازن للأدوية، بنموذج غير مسبوق في مصر، وسيتم تكراره في جميع المحافظات، لافتًا إلى أنها هي ذاتها المناطق اللوجستية الذكية، التي طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعميمها.

وأشار لوجود مخازن لوجستية للفواكه، لتقليل الفاقد، أثناء النقل والتخزين، لافتًا لحدوث فقد للخضروات والفاكهة بنسبة 20% بالمنطقة اللوجستية، بالإضافة لمناطق إدارية لتوفير أماكن للشركات الأجنبية، ولتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضح "دوس"، أن هناك أولوية في فرص العمل للشباب العائدين من الخارج، مشيدًا بمجهودات وزير الهجرة نبيلة مكرم معهم، وأن وظائف العمل بالمنطقة اللوجستية للعائدين من الخليج والعائدين من الخارج، ضمن مبادرة "نورت بلدك"، معتبرًا أن هذه دعوة للشباب للاستثمار والعمل في هذه المناطق.