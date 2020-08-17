"التموين": المنطقة اللوجستية بطنطا توفر 50 ألف فرصة عمل للشباب

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن البنية التحتية لقطاع التجارة بمصر عانت الإهمال خلال السنوات الماضية، بعكس ما يحدث الآن حيث كانت أسواق الجملة والمناطق اللوجستية متواجدة في القاهرة والإسكندرية فقط.

وأضاف "عشماوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن الوزارة بدأت منذ 3 سنوات خطة تطوير مع المستثمرين والمطورين، وجرى افتتاح المنطقة اللوجستية بطنطا باستثمارات 6 مليارات جنيه.

وأشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن المنطقة اللوجستية تضم 12 نشاطا وتوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، "لا نبيع الأرض في مشروعات المناطق اللوجستية بل نمنح المستثمر حق الانتفاع بها لدعمه، مشيرا إلى أنه جاري الإعداد لإنشاء مناطق لوجستية تجارية في الشرقية والغربية والبحيرة والمنوفية والفيوم والأقصر وقنا.