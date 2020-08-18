طرح سيتروين "سي إليزيه 2021" بالسوق المحلي بزيادة سعرية 8 آلاف جنيه

أعلنت "مجموعة القصراوي" الوكيل المحلي لسيارات العلامة الفرنسية "سيتروين"، الأسعار الرسمية الأخيرة لسيارات موديل "سي إليزيه 2021"، التي ارتفعت بزيادة وصلت إلى 8 آلاف جنيه، مقارنة بأسعار موديل 2020 من نفس الطراز.

وطرحت الشركة، طراز سيتروين "سي إليزيه موديل 2021" داخل السوق المحلي، بأسعار بدأت في الفئة (الأولى بـ227.900 جنيه، والثانية بـ257.900 جنية مصري) مقارنة بأسعار موديل العام الجاري 2020 في الفئة (الأولي بـ219.900 جنيه، والثانية بـ249.900 جنيه مصري).

السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات k و16 صباب، سعته اللترية 1.6 لتر، بقوة 115 حصان، وبعزم دوران 150 نيوتن/متر عند 4000 دورة في الدقيقة، وبناقل سرعة أوتوماتيك من 6 سرعات.