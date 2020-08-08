أسباب زيادة أسعار السيارات موديل 2021 عن 2020 رغم عدم الاختلاف: منها تحويل العملة

طرح عدد من الوكلاء المحليين، لعدة علامات تجارية للشركات المصنعة للسيارات، خلال الآونة الأخيرة، موديلات جديدة لعام 2021 بالأسعار الرسمية، التي تزيد عن السعر الخاص بموديلات العام 2020، رغم عدم الاختلاف في الشكل أو الإمكانات الخاصة بالموديلين.

وقال المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إن هناك عدة مؤشرات يتم إثرها تسعير الموديل الجديد للسيارة، التي منها التسعير الرسمي للشركة الأم "المصنعة"، حيث يتم تسليم العدد المتفق عليه إلى الوكلاء المحليين في جميع أنحاء العالم، ويقف السعر حسب العدد المتفق على بيعه مع الوكيل، وأيضًا حسب أسعار العملة الحرة، وكذلك التضخم.

وأوضح مسروجة خلال حديثه لـ"الوطن"، أن عملية تحديد السعر الرسمي للسيارة، تمر بمرحلة طرح السيارة بسعر الشركة الأم، ومن ثم يقوم الوكيل المحلي بوضع تكلفة الشحن، والجمارك والنقل، والتسويق، والربح، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية، منوهًا بأن نسبة تحويل العملة لها تأثير واضح على عملية تسعير الموديل الجديد للسيارة.

وكان مسروجة خلال حديثه في برنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، أوضح أنه مع بداية السنة المالية الجديدة، هناك نسبة تضخم مقبولة، تتراوح بين 1% إلى 2%، على الموديل الجديد، رغم عدم اختلاف أي مواصفات أو إمكانات عن الموديل للعام السابق، لكن إذا ما تم تغيير أي جزء من أجزاء الموديل الجديد، تتزايد نسبة التضخم، وقد تصل إلى 4%.