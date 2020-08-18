وزير التعليم يعلن تطورا جديدا في أزمة "الشهادة البريطانية": مبروك للطلاب

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشرى سارة لطلاب الشهادة البريطانية.

وقال شوقي في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في الوقت الذي نجحت مصر، الحمد لله، في العبور بنظامها التعليمي بسلام خلال انتشار جائحة كورونا حول العالم، فإن الكثير من نظم التعليم العالمية المرموقة، عانت مشاكل كبرى، ومن بينها الشهادتين البريطانية والأمريكية".

وأضاف: "لقد شكا طلاب وأولياء أمور الشهادة البريطانية، من إجحاف وظلم التقييم الذي قامت به كامبريدج في أعقاب الجائحة، وأرسلت خطابا رسميا باسم حكومة جمهورية مصر العربية، إلى هيئة الامتحانات والتقييم البريطانية، للإعراب عن عدم رضا مجتمع التعليم المصري، عن الدرجات الظالمة لأبنائنا الذين يدرسون الشهادة البريطانية، وجاء رد المملكة المتحدة سريعا، ليصب في صالح الطلاب والعدالة".

ونشر شوقي رد المملكة المتحدة تحت عنوان: "قصة الأخبار بيان من روجر تايلور، رئيس Ofqual بيان من رئيس Ofqual حول كيفية منح درجات GCSE وAS وA هذا الصيف"، حيث وصل الرد في 17 أغسطس 2020".

وقالت هيئة الامتحانات والتقييم البريطانية: "نحن نتفهم أن هذا كان وقتًا محزنًا للطلاب، الذين حصلوا على نتائج امتحانات الأسبوع الماضي، عن امتحانات لم يسبق لهم اجتيازها، لقد أوجد الوباء ظروفًا لم يكن لأحد أن يتخيلها أو يرغب فيها، نريد الآن، اتخاذ خطوات لإزالة أكبر قدر ممكن من التوتر وعدم اليقين بالنسبة للشباب، وتحرير الرؤساء والمعلمين للعمل نحو المهمة المتمثلة في فتح جميع المدارس في غضون أسبوعين".

وأضافت هيئة الامتحانات والتقييم البريطانية: "بعد التفكير، قررنا أن أفضل طريقة للقيام بذلك، هي منح الدرجات على أساس ما يقدمه المعلمون، سيتم تطبيق التبديل إلى درجات تقييم المركز على كل من المستويين AS و A وعلى نتائج GCSE التي سيحصل عليها الطلاب في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

وتابعت: "لم يكن هناك حل سهل لمشكلة منح نتائج الاختبارات في حالة عدم إجراء أي اختبارات، طلب وزير الخارجية من Ofqual تطوير نظام لمنح الدرجات المحسوبة، والذي يحافظ على المعايير ويضمن منح الدرجات على نطاق واسع بما يتماشى مع السنوات السابقة، كان هدفنا دائمًا حماية ثقة الجمهور في المؤهلات التعليمية".

واستطردت: "لكننا ندرك أنه في حين أن النهج الذي اعتمدناه حاول تحقيق هذه الأهداف، فإننا نقدر أيضًا أنه تسبب أيضًا في كرب حقيقي وأضر بثقة الجمهور".

وقالت هيئة الامتحانات والتقييم البريطانية، نتوقع أن تقدم المدارس مناشدات عندما تكون الدرجات غير صحيحة يضع عبئًا على المعلمين، عندما يحتاجون إلى الاستعداد للفصل الدراسي الجديد، وقد خلق حالة من عدم اليقين والقلق للطلاب"، معربة عن أسفها بسبب ذلك: "كل ذلك، نحن آسفون للغاية".

وتابعت هيئة الامتحانات والتقييم البريطانية: "لذلك قررنا أن يتم منح الطلاب تقييم المركز الخاص بهم لهذا الصيف -أي الدرجة التي قدرت مدرستهم أو كليتهم أنها كانت الدرجة التي من المرجح أن يحصلوا عليها في امتحانهم- أو الدرجة المتوسطة ، أيهما أعلى".

وأضافت: "إن الطريق إلى الأمام الذي نخطط الآن لتنفيذه سيوفر وضوحًا عاجلاً. نحن نعمل بالفعل مع وزارة التعليم والجامعات وكل الأشخاص المتأثرين بهذه المشكلة".

واختتم شوقي منشوره قائلًا: "ألف مبروك لأبنائنا خريجي عام 2020، من الشهادة البريطانية مع تمنياتي بمستقبل باهر إن شاء الله والشكر موصول لهيئة الامتحانات البريطانية لسرعة تحقيق العدالة".