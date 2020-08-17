وزير التعليم يمنح طلاب الثانوي بمدارس النيل فرصة امتحانية في عدد من مواد المستوى الأول

قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منح طلاب المرحلة الثانوية بمدارس النيل المصرية فرصة امتحانية في عدد من مواد المستوى الأول الخاص بالشهادة، وذلك في ضوء الجهود المتواصلة لدعم وتطوير منظومة شهادة النيل الدولية، وحرصًا منه على مستقبل الطلاب.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة لا تتوانى عن تقديم أفضل ما لديها لبناء جيل من الشباب يقود هذا الوطن في السنوات القادمة بإذن الله.

وأعلنت الوزارة، أنه سيتم الإعلان عن مواعيد الامتحانات والضوابط خلال أيام.