شقيق أحد ضحايا عقار قصر النيل: إحدى الشركات أزالت حوائط في دورين

كشف أحمد عبدالله عبدالحافظ، شقيق أحد ضحايا عقار شارع قصر النيل، عن أنه يمتلك صور تؤكد وجود شبهة في حادث انهيار العقار، موضحا أن لديه مستندات، تكشف قيام إحدى الشركات العاملة بالعقار، بإزالة بعض الحوائط فى الدور "الثانى والثالث".

وقال عبدالحافظ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "أنا لم أقول أنهم متعمدين أن يدمروا العقار ولكن هذا الأمر يستدعى التحقيق".

وأضاف "عبدالحافظ"، أنه منذ ثلاث أيام، وهو ينتظر أمام العقار المنكوب، انتظارا لاستخراج جثة شقيقة "كرم"، لافتاً إلى أنه تسلمها أمس، ويعمل على إنهاء تصاريح الدفن.

ولفت "عبدالحافظ"، إلى أن شقيقه يعمل منذ 20 عاما فى أحد مكاتب المحاماة بالعقار، ويبيت فيه، كونه غير متزوج: "هو كان حابب المكان والشغل".