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الألبوم الأخير للراحل محمود رضا وفرقته في عمارة قصر النيل المنهارة

كتب:

أحمد عصر
06:12 م | الأحد 16 أغسطس 2020
الألبوم الأخير للراحل محمود رضا وفرقته في عمارة قصر النيل المنهارة

حصلت "الوطن" على ألبوم صور للّقاء الأخير الذي جمع الفنان الراحل محمود رضا، وقدامى فرقته داخل "الاستوديو" الخاص به في سبتمبر عام 2012، والذي كان مقرًا للفرقة لفترة طويلة من الزمن يحتوي على صالتين للتدريب و"البروفات" على رقصات الفرقة، والذي كان يحمل اسم "صالة 50 قصر النيل"، وهو الطابق الثالث من العقار المنهار، صباح أمس، في شارع قصر النيل بمنطقة وسط البلد.

وأعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، العقار رقم 50 شارع قصر النيل، وقررت النيابة الاستعلام عن ملف العقار المنهار في شارع قصر النيل من محافظة القاهرة؛ لبيان حالته الفنية وصدور قرارات إزالة للمبني أم لا.

وشكلت النيابة لجنة فنية هندسية من محافظة القاهرة لمعاينة العقار المنهار في شارع قصر النيل، وإعداد تقريرٍ بأسباب انهياره، بعدما تلقت إخطارًا من قسم قصر النيل يفيد بالحادث.

وقال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن العقار المنهار في شارع قصر النيل يوجد به شركة صرافة في الدور الأرضي، ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق، مشيرا إلى أن العقار المنهار على مساحة 1500 متر ويتكون من دور أرضي و4 طوابق.

وأعلن محافظ القاهرة إنقاذ 14 شخصا من سكان العقار المنهار في قصر النيل، وإسعاف اثنين في الموقع، ونقل شخصين إلى مستشفى أحمد ماهر. 

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{"description":"\u0622\u062e\u0631 \u0623\u0644\u0628\u0648\u0645 \u0635\u0648\u0631 \u0644\u0644\u0631\u0627\u062d\u0644 \u0645\u062d\u0645\u0648\u062f \u0631\u0636\u0627 \u0648\u0631\u0645\u0648\u0632 \u0641\u0631\u0642\u062a\u0647 \u062f\u0627\u062e\u0644 \u0635\u0627\u0644\u0629 50 \u0642\u0635\u0631 \u0627\u0644\u0646\u064a\u0644 \u0628\u0627\u0644\u0639\u0642\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0647\u0627\u0631"}
{"description":"\u0622\u062e\u0631 \u0623\u0644\u0628\u0648\u0645 \u0635\u0648\u0631 \u0644\u0644\u0631\u0627\u062d\u0644 \u0645\u062d\u0645\u0648\u062f \u0631\u0636\u0627 \u0648\u0631\u0645\u0648\u0632 \u0641\u0631\u0642\u062a\u0647 \u062f\u0627\u062e\u0644 \u0635\u0627\u0644\u0629 50 \u0642\u0635\u0631 \u0627\u0644\u0646\u064a\u0644 \u0628\u0627\u0644\u0639\u0642\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0647\u0627\u0631"}
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