عاجل.. انتشال جثث 3 ضحايا من أسفل أنقاض عقار قصر النيل

قال اللواء إبراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، أنه تم استخراج جثث 3 ضحايا، منذ قليل، بواسطة أجهزة الحماية المدنية والإسعاف، من تحت أنقاض العقار المنهار بشارع قصر النيل صباح السبت الماضى.

واضاف "عوض" لـ "الوطن"، أن الثلاث أشخاص المتوفين تحت أنقاض العقار، كانوا موجودين وقت الانهيار بالمبنى، وهم عمال في المكاتب ومعارض الملابس الموجودة داخل العقار، لافتا إلى أن الضحايا أبلغ عنهم حارس العقار أنهم تحت الأنقاض، مشيرا إلى أنه جار الانتهاء من اعمال رفع الانقاض وفتح الطريق

يذكر أن محافظة القاهرة قامت بتسكين أسرتين تضررتا من الانهيار، ونقلهما إلى حى الأسمرات وتسليمهما وحدتين بعد انهيار العقار بساعات قليلة، وفق توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

والعقار المنهار مسجل كطراز معماري وصادر له قراري تنكيس ومحضر عدم تنفيذ ويقع على مساحة 1500 متر، ومكون من أرضى وأربعة أدوار، ويوجد به شركة صرافة ومعرض موبيليا مغلق بالدور الأرضي ومحلات ملابس ومكاتب إدارية وتجارية، وتم فصل المرافق عنه فور وقوع الانهيار.

وأسفرت عمليات الانقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار بعد أول ساعات من الانهيار عن إنقاذ 14 شخص وإسعاف اثنين بموقع الانهيار، وتم نقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر لتلقى العلاج اللازم.