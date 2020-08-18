وهدان: الأوقاف تقدمت بمذكرة لـ"دينية البرلمان" بشأن عودة صلاة الجمعة

كشف سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، حقيقة ما تردد عن عودة صلاة الجمعة، قائلا: إن وزارة الأوقاف أرسلت مذكرة توصيات للجنة الدينية بمجلس النواب، للعودة التدريجية لصلاة الجمعة، بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وأضاف "وهدان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، "اللجنة الدينية أنا مش عارف هي اجتمعت ولا لا، وانتهت لأيه لكن وزارة الأوقاف، كانت باعتة مذكرة لإعادة فتح المساجد الجمة المقبلة، بالنظام التدريجي والتباعد الاجتماعي ما بين المصلين واتخاذ الإجراءات الاحترازية الموجودة".

وأضاف: "المشكلة مش هنا، المشكلة إن الموجة التانية من كورونا تيجي، ودي هتأثر في غلق المساجد والاستمرار فيها".