"دينية النواب" تطلب استدعاء 3 وزراء لمناقشة عودة صلاة الجمعة بالمساجد

تقدمت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، بمذكرة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيه الدعوة لوزراء الأوقاف والصحة والتنمية المحلية، للحضور لمناقشة تلبية رغبة المواطنين في إقامة صلاة الجمعة.

وذكرت اللجنة في طلبها المقدم لرئيس المجلس: "نظرًا لتزايد مطالب المواطنين لافتتاح المساجد لصلاة الجمعة، ترجو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف دعوة وزير الأوقاف، وزيرة الصحة، وزير التنمية المحلية، لمناقشة تلبية رغبة المواطنين على وجه السرعة لإقامة صلاة الجمعة بعد نجاح تجربة صلاة الجماعة بالمساجد وتحقيق الإجراءات الاحترازية كاملة، ولم ينجم عن ذلك أية سلبيات تُذكر، لذا تطالب اللجنة باتخاذ اللازم لتحقيق هذا المطلب مع مراعاة المصلحة العامة".