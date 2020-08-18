صور.. شباب القليوبية يدشنون "شارك" لدعم مؤسسات الدولة

دشن شباب محافظة القليوبية، حملة شارك الشبابية من مركز النيل للإعلام بمدينة بنها، وهي حملة شبابية هدفها الأساسي هو دعم الدولة المصرية بجميع مؤسساتها ومراكزها، وتشكيل خط شبابي قوي ليدفع بعجلة التنمية المستدامة، ودعم شباب محافظة القليوبية وثقلهم في مختلف المجالات الثقافية والرياضية والعلمية والفنية، بدون أي توجه سياسي نحو مستقبل أفضل، حسبما أكد الدكتور أحمد نجيب، المنسق العام للحملة.

وأكد الدكتور أحمد نجيب المنسق العام للحملة أن رؤية الحملة تتمثل في إعداد نواة من الشباب الطموح وتأهيل جيل جديد من المثقّفين والمفكّرين الشباب الواعين لقضايا مجتمعاتهم والملتزمين بخدمة أهداف التنمية فيها.

وتتمثل أهداف الحملة في عدة نقاط، وهي:

- تحفيز الشباب علي المشاركة بجميع الفعاليات الوطنية والمجتمعية سواء من خلال المشاركة أو التنظيم.

- تحفيز الشباب على الإبداع، وتعزيز مستوى المعرفة والثقافة لديهم.

- حثّ الشباب على التواصل والتفاعل الاجتماعي والمدني.

- تعزيز مهارات الشباب ومدّهم بالخبرات اللّازمة لتطوير المبادرات وإدارة الحملات والمشروعات المختلفة.

- تسليط الضوء على أهم القضايا المجتمعية .

- إنشاء برتوكولات تعاون مع جميع مؤسسات الدولة لإقامة علاقات مستمرة ودائمة بهدف تطبيق الرؤية الجمعية لإفادة المجتمع.

- إشراك الشباب فى علاقات المجتمع وشئونه والتعرف على قضاياه و أيضاً تقدير حجم الإنجازات والنجاحات.

- تمكين الشباب وإشراكهم في عملية التغيير والتطوير المجتمعي.

وكان للحملة دورا توعويا هاما في انتخابات مجلس الشيوخ التي تمت بنجاح منذ أيام قليلة.