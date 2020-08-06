أمانة المرأة بمستقبل وطن بالإسكندرية تطلق حملة "انزل شارك" للتوعية

في محاولة لحث المرأة على المشاركة في العملية الانتخابية والنزول إلى اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى الدعاية المرشحين في مجلس الشيوخ، أطلقت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية حملة "انزل شارك" عبر مسيرة جابت عددًا من شوارع المحافظة في نطاق دائرتي الرمل أول والمنتزة ثالث لتوعية المرأة.

وجاءت الحملة للتوعية حول كيفية الذهاب للجان الانتخابية ومعرفه كيفية التصويت الصحيحة، بالإضافة إلى معرفه اختصاصات مجلس الشوري وأهميته في صياغة القوانين، وذلك لحثهم على للمشاركة خلال الانتخابات التي ستجرى يومي 11 و12 أغسطس الجاري ودعوة المواطنين للمشاركة وتقديم الدعم والتأييد لمرشحي الحزب سواء على المقاعد الفردية أو القائمة الوطنية "من أجل مصر".

وشدد النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، على أهمية دور المرأة ومشاركتها الفعالة بكافة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى، باعتبارها شريك فعال في الحياة السياسية المصرية خاصة في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية.

وطالب ضيف الله نساء الإسكندرية بالحشد والخروج يومي الانتخابات لدعم مرشحي الحزب من (1) إلى (7)، والقائمة الوطنية من أجل مصر، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية هي كل المجتمع، وأصبحت تتبوأ جميع المناصب، ولها نصيب ثابت في مجلسي الشيوخ والنواب.

وخلال الحملة، نزلت أمينة المرأة بالمحافظة منال إسماعيل ومجموعة من سيدات الحزب إلى الشوارع العامة والتقين السيدات وقمن بشرح ماهية مجلس الشورى ودوره في الحياة السياسية المصرية الفترة المقبلة.

وقالت منال اسماعيل إن للمرأة دور هام في الحياة السياسية حاليًا، ولذلك التقينا مع عدد كبير من السيدات بالشوارع المصرية وقمنا بحثهم على المشاركة في الانتخابات المقبلة وطرق التصويت الصحيحة وذلك من خلال القائمة الوطنية للحزب واختيار الفردي من 1 إلى 7.

وأضافت أنه لابد من اختيار 7 مرشحين ليكون الصوت صحيحا، داعية لاختيار مرشحي الحزب على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية من أجل مصر، كما جرى تعريف السيدات بأسماء وبرامج المرشحين.

وأشارت أمينة المرأة بدائرة الرمل أول نوال محمود أن هذه الحملة قوبلت تأييد ودعم من السيدات بشكل كبير وإحساس بأهمية المرأة، ودورها في المشاركة ببناء مستقبل مصر الحديثة.