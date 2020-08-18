"التموين" توضح آلية مشروع دمغ الذهب بالليزر لمنع سرقة المشغولات

علق اللواء مهندس عبدالله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، على فكرة مشروع الدمغ بالليزر لمنع سرقة المشغولات الذهبية، قائلًا إنَّ "الدمغة القديمة بالقلم موجودة ويتمّ الكشف عليها عن طريق عدسة".

وأوضح "منتصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى: "المفتش بينزل يبص على المشغولات اللي عليها ختم القلم الدمغة بالعدسة، أما الدمغ بالليزر موجود على المعادن الثمينة والمشغولات الذهبية ويتمّ الكشف عليها بقراءة الكود عن طريق الداتا الموجودة عليه ويكون عليها تاريخ الدمغ، معيارها، وزنها، الشركة المنتجة لها، مين اللي دمغها، والتاريخ".

وأضاف أنَّ هذا كود صعب تقليده لأن كل قطعة عليها رقم وحيد لا يتكرر أبدًا، ولا يجوز لأي شخص تقليده أو إعداد نسخة منه، مشيرا إلى أنَّ الدمغ بالقلم من الممكن أن يقلد وبالفعل موجود بالسوق ويتم تحرير قضايا كل عدة شهور "بيبقي في ناس معاها أقلام زي الموجودة مع مصلحة الدمغ والموازين".

وتابع أنَّ "هناك نوعين من الغش في هذه الحالة وهي الهروب من الرسوم أو التقليل في العيار، وهذا معناه سرقة المواطن وإعطاؤه منتج غير مطابق للمواصفات الدولية، ولكي نمنع الغش تم إعداد كود من الصعب تقليده لأن لكل قطعة سيكون لها رقم وحيد ويستحيل أن يتكرر في أي وقت أو مكان".