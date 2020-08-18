حاصلة على دبلوم تنصب على الطلاب بـ"كلية وهمية" في شبرا الخيمة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مديرة كيان تعليمي وهمي دون ترخيص (حاصلة على دبلوم)، كائن بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، لممارستها الاحتيال على طلاب الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية والمتوسطة راغبي الحصول على شهادات جامعية.

تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير الأمن، إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، يفيد ضبط سيدة تدير مركزا وهميا لترويج الشهادات الجامعية.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة أعلنت على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي، عــــن مـــــزايا الـــدراســة بذلك الكيان زاعمةً كونها وكيلة للعديد من الجامعات المصرية، وأن هذا الكيان يمنح الدارسين درجة البكالوريوس والليسانس بشهادات معتمدة مـن الجامعات المصريـة في مجالات مختلفة (صــحافة وأعــلام – سـياحة وفنادق – خدمات بترولية - إدارة أعمال – مساحة وخرائط – التمريض – حاسب آلي)، تمكنهـــم مـن الالتحـــــاق بالشركــــات والمؤسســــات الكبـرى بالداخـــــل والخـــارج.

ونظمت المتهمة دورات تدريبية ودراسية وهمية في المجالات والتخصصات المعلن عنها، تراوحت مدتها من سنتين إلى أربع سنوات وفقًا للتخصص الدراسي، وتمكنت من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات وتحصلت منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين (10 و12 ألف جنيه) عن العام الدراسي الواحد من كل طالب.

تمكنت أجهزة الأمن من مداهمة المكان، وجرى القبض على المتهمهة وعثر بداخل مقر المركز التعليمي على المستندات المزورة الدالة على نشاطها الإجرامي، ومبلغ مالي قدره 50760 جنيها من متحصلات نشاطها الآثم، وأمكن الاستدلال على 7 مواطنين تعرضوا لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالهم.