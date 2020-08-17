محافظ القليوبية يتفقد مناطق أسفل كباري الرياح التوفيقي ببنها

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة مفاجئة أسفل كباري الرياح التوفيقي بمنطقة (وابور الثلج) بمدينة بنها، لمتابعة التطهير من عربات الكارو والباعة الجائلين، وإزالة الأكشاك العشوائية من أسفل الكباري وإزالة كافة الإشغالات التي تتسبب في ضيق الطريق وتكدس بالحركة المرورية، كما أمر بإزالة المواقف العشوائية على الرياح التوفيقي.

ووجه المحافظ بالدراسة والتنسيق من التطوير الحضري لتطوير وتجميل كورنيش الرياح التوفيق بمنطقه وابور الثلج.

جاء ذلك بحضور علي عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها، ومسؤولي قسم الإشغالات والمرافق والتجميل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها.

وشدد المحافظ على استمرارية حملات رفع الإشغالات من الشوارع لفتح الطريق أمام عبور المواطنين، وحركة السيارات بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة المستمرة على مدار اليوم، كما توجه إلى منطقة أسفل كوبري طريق بنها المنصورة، لمتابعة إزالة الإشغالات بهذه المنطقة.

وشدد على سرعة الانتهاء منها للبدء في تطويرها وتجميلها لإضفاء مظهرا حضاريا لائقا بمدخل مدينة بنها عاصمة القليوبية من ناحية محافظات الدلتا.