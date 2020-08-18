رئيس لبنان: من المستحيل أن تكون أسلحة لـ"حزب الله" سبب انفجار المرفأ

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن‭‭ ‬‬فرضية أن يكون الانفجار الهائل في مرفأ بيروت هذا الشهر، نجم عن انفجار مستودع أسلحة لـحزب الله "مستحيلة"، لكن التحقيق سيشمل كل الاحتمالات.

وأضاف "عون"، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، نشرت اليوم الثلاثاء، أن "حزب الله" لم يكن يخزن أسلحة في المرفأ، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

وردا على سؤال عن تلك الفرضية التي يروج لها البعض، قال رئيس لبنان، "مستحيل، لكن الأحداث الجسام كتلك الحادثة تشحذ الروح والخيال".

وقال "عون"، إن التحقيق يتحرى ما إذا كان الانفجار نجم عن إهمال أم حادث أم "تدخل خارجي".

وأضاف للصحيفة الإيطالية "على الرغم من أنه يبدو كحادث لكنني أريد أن أتحاشى اتهامي بعدم الاستماع إلى جميع الأصوات".

وقال إن كثيرين تحدثوا عن رؤية طائرات تمرق في السماء فوق المرفأ قبل الانفجار مباشرة، وعلى الرغم من أن هذا الحديث "لا يعول عليه كثيرا"، فإنه يجب الاستماع له.