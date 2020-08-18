صرف 31 مليون جنيه لإحياء مشروع البتلو في الدقهلية خلال 2020

قال الدكتور عبد المنعم المنجي، مدير مديرية الطب البيطري في الدقهلية، إن الدولة ضخت مليار جنيه لصالح مشروع إحياء البتلو في صورة قروض ميسرة للبنك الزراعي المصري.

وأضاف المنجي، إن المديرية اتخذت خطوات واضحة لتنشيط وحث المربين على الاستفادة من هذه التيسيرات، لما تتمتع به الدقهلية من طبيعة ريفية.

وأشار إلى أن هناك إقبال مستمر من المربين للحصول على هذه القروض، حيث جرى الحصول على 2288 رأسا بإجمالي تمويل 31 مليون جنيه مصري في عام 2020.

وأهاب بأي مواطن يرغب في الحصول على القرض، التقدم بطلب إلى مديرية الطب البيطري أو الزراعة لعمل اللازم.