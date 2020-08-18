اختيار 120 من 7000 طالب للالتحاق بالمدرسة النووية خلال أسبوع

أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إعلان نتيجة اختبارات القدرات الإلكترونية لجميع الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الثانوية النووية بالضبعة الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى تصعيد 120 طالبًا لإجراء الاختبارات النهائية فى الكلية الفنية العسكرية، والتي تشمل الاختبار الطبي والرياضي وكشف الهيئة، على أن يعقبها إعلان نتيجة القبول.

وأضاف "النيلي"، اليوم، فى تصريح خاص لـ"الوطن"، أن إجمالي الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالمدرسة النووية 7000 طالب من جميع محافظات مصر، وسيتم تصفيتهم فى نهاية جميع مراحل الاختبارات إلى 60 طالبًا، منهم 20 من أبناء محافظة مطروح، و40 من باقي محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن هذه الدفعه الجاري اختبارها هى الدفعة الرابعة التى تلتحق بالمدرسة الثانوية النووية فى الضبعة، ولأول مرة تخفض وزارة التربية والتعليم عدد المقبولين من 75 إلى 60 طالبًا، حيث التحق خلال الثلاث سنوات الماضية 75 طالبًا سنويا، بإجمالى 225 طالبًا في المدرسة.

ولفت إلى أن المدرسة مجهزة بأحدث الإمكانيات من مبان للدراسة، وفنادق للإقامة والإعاشة، وملاعب رياضية، منها ملعب قانوني لكرة القدم، يسع 22 لاعبًا.