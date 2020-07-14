%100 نسبة نجاح طلاب المدرسة النووية بالضبعة

أعلن الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن اعتماد نتيجة طلاب المدرسة الثانوية المتقدمة للطاقة النووية فى الضبعة والنتيجة 100 % نسبة النجاح.

وقال "النيلى"، اليوم، إن المدرسة يوجد بها حاليا طلاب مقيدين في ثلاثة صفوف الأول والثاني والثالث بإجمالي أعداد 225 طالبا جميعهم نجحوا وانتقل طلاب الصف الثالث بذلك إلى الصف الرابع.

وأضاف أن المدرسة نظام الدراسة بها 5 سنوات، وجارى حاليا إستقبال طلبات الطلبة الجدد من الحاصلين على الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، للتقديم للصف الأول، طبقا للشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار إلى أن نسبة النجاح في المدرسة سنويا 100% نظرا لتفوق جميع الطلاب ومستواهم المرتفع في الدراسة، خاصة أنهم كانوا من أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظاتهم، ويسعون للتفوق دائما، كما تقدم المدرسة لهم جميع الإمكانات ومزيج من الدراسة النظرية والدراسة العملية فى الورش والمعامل من خلال أقسام المدرسة الثلاثة الكهرباء والإلكترونيات والميكانيكا، بجانب متابعة لهم من هيئة الطاقة النووية وتوقيع بروتوكولات مع الجهات المعنية بوزارة الكهرباء لتنظيم بعثات علمية لهم فى رومسيا للإستفادة من الخبرات الروسية فى مجال الطاقة النووية.

ولفت إلى أن القيادة السياسية تهتم بالمدرسة اهتماما كبيرا لتأهيل جميع الطلاب بها كي يكونوا نواة للعمل في المشروع القومي لمحطة الضبعة النووية الجاري إنشاؤه، للعمل كفنيين كلا في تخصصه، وأن تكون الأيدي العاملة مصرية ذات تعليم وخبرة وطنية، لخدمة الوطن في هذا المجال الهام والحيوي، مع وجود إمكانية للطلاب لاستكمال دراستهم في كلية الهندسة قسم الطاقة النووية وهو ما يتيح وجود كوادر في مختلف المستويات العلمية للاستفادة منهم، طبقا لاحتياجات سوق العمل المصرية.

وذكر أن المدرسة النووية غيرت شكل التعليم الفني وتعد محطة هامة ونقله نوعية في تاريخ التعليم الفني، من حيث المجال والخبرة والمستوى التعليمي المتقدم، والتعليم.