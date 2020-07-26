انطلاق أول امتحان إلكتروني للمتقدمين إلى المدرسة النووية (صور)

تابع الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأول للامتحان الإلكتروني للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة النووية المتقدمة بالضبعة بمركز التطوير التكنولوجي وسط تدابير وقائية محكمة في حضور المهندس نبيل نجيب مدير عام التعليم الفني وأحمد فتح الباب مدير المركز.

وتفقد الدكتور "النيلي"، قاعات الحاسب الآلي المجهزة وانتظام الطلاب بها لأداء الامتحانات طبقا للفترات الزمنية المخصصة لليوم الأول، وذلك للطلاب المدرج أسمائهم في كشوفات الامتحانات والتي حددتها وزارة التربية والتعليم في ظل الأعداد الكبيرة المتقدمة.

واطمئن "النيلي" لتوافر الأجواء الإمتحانية المناسبة للطلاب، مشيدا بالجدية والانتظام داخل اللجان موجها مشرفي الامتحان الإلكتروني بضرورة الالتزام بالجدية والمصداقية والأمانة المهنية لضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً.

وقال "النيلي" إن هؤلاء الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الثانوية المتقدمة للتكنولوجيا النووية هم الدفعة الرابعة بالمدرسة، في ظل استقبال المدرسة ثلاث دفعات منذ تشغيلها، لافتا إلى أن جميع الامتحانات تجرى بالنظام الإلكتروني، والناجحين في الامتحان سيجري تصعيدهم للاختبار في الكلية الفنية العسكرية لإجراء الكشوفات الطبية والاختبارات الرياضية والنفسية.

وفي النهاية سيعقد لهم كشف هيئة لاختيار أفضل العناصر من المتقدمين أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى محافظات مصر، موضحا أن الوزارة خصصت مقاعد لأبناء مطروح.