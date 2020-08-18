التجمع: الحراك السياسي الحالي يصب في صالح بناء الدولة

أكد المهندس أحمد شعبان، القيادي في حزب التجمع، أن عودة مجلس الشيوخ للحياة النيابية يعد أولى خطوات الإصلاح السياسي في مصر، وسيكون له تأثير كبير على نشاط الحياة الحزبية لما يمثله من تنوع للتيارات السياسية.

وقال شعبان لـ"الوطن"، أن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ رغم انتشار فيروس كورونا يؤكد حرص الدولة المصرية على التنمية الحقيقية للحياة السياسية التي وعد بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا على أن المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن تحتاج تكاتف جميع الأحزاب خلف الوطن في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وتابع أن ما يحدث حاليا من حراك سياسي يصب في صالح بناء الدولة المدنية الحديثة بعد حالة من الفوضى شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير 2011 وما زلنا نعالج آثارها السلبية حتى هذه اللحظة.